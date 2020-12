Enel avvia la cessione della partecipazione in Open Fiber. Più vicino il progetto di rete unica voluto dal governo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il dado è tratto, il Consiglio di amministrazione di Enel ha avviato la cessione dell’intera sua partecipazione del 50% in Open Fiber società di al fondo australiano Macquarie Infrastructure. Nel dettaglio il mandato prevede la possibilità di vendere agli australiani una quota tra il 40 e il 50%. Open Fiber è il gestore della rete digitale in fibra ottica partecipato al 50% da Cassa depositi e prestiti e per un altro 50% appunto da Enel (nell’azionariato del gruppo energetico Tesoro e Cdp hanno una quota del 30%). In caso di vendita dell’intera partecipazione Enel si attende di incassare 2,6 miliardi di euro. Se si dovesse fermare al 40% la vendita dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il dado è tratto, il Consiglio di amministrazione dihato ladell’intera suadel 50% insocietà di al fondo australiano Macquarie Infrastructure. Nel dettaglio il mandato prevede la possibilità di vendere agli australiani una quota tra il 40 e il 50%.è il gestoredigitale in fibra ottica partecipato al 50% da Cassa depositi e prestiti e per un altro 50% appunto da(nell’azionariato del gruppo energetico Tesoro e Cdp hanno una quota del 30%). In caso di vendita dell’interasi attende di incassare 2,6 miliardi di euro. Se si dovesse fermare al 40% la vendita dovrebbe ...

