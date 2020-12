Domenico Arcuri contro Non è l'Arena/ Video: "Siringhe? Non ho voglia di spiegare..." (Di giovedì 17 dicembre 2020) Domenico Arcuri vs Carlo Marsilli di Non è l'Arena: "Siringhe per vaccini? Non ho voglia di spiegare e non vedo perché debba giustificarmi". Il giornalista gli ricorda che usa soldi pubblici Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020)vs Carlo Marsilli di Non è l': "per vaccini? Non hodie non vedo perché debba giustificarmi". Il giornalista gli ricorda che usa soldi pubblici

matteosalvinimi : .@NicolaPorro: 'Prima fanno il cashback, poi protestano se vai in negozio. Ora le persone diventano “assembramenti”… - HuffPostItalia : Domenico Arcuri: 'Siamo pronti, tutti gli italiani vaccinati entro l'autunno' - chetempochefa : - @fabfazio: 'Mi offro volontario per il vaccino, subito, pubblicamente.' - Domenico Arcuri: 'Accolgo con piacere q… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Confermiamo, se i processi autorizzativi lo consentiranno, una quantità di dosi per vaccinare tra la prossima estate e il p… - Adeleblabla : RT @queequeg1901: Non è l'eroe che meritavamo, ma l'eroe di cui avevamo bisogno. L'unico, l'inimitabile, l'irreprensibile Domenico Arcuri.… -