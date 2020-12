Coronavirus | ultime notizie Verso stretta di Natale | oggi vertice con Conte DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 17 dicembre 2020)trae capidelegazione di maggioranza sullaanti-Covid di. In programma anche un nuovo incontro tra Governo e regioni. Renzi con una lunga lettera apubblicata su Facebook definisce il piano per il Recovery come un "collage di buone intenzioni senz'anima". Positivo il presidente francese Emmanuel Macron