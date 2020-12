Cancellato il sequel di Lizzie McGuire, Hilary Duff: 'Il sogno è andato in frantumi' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Hilary Duff dice addio a Lizzie McGuire: il sequel della serie cult di inizio 2000 non si farà. A confermarlo è la stessa attrice americana con un post su Instagram in cui si dice 'molto affranta': '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020)dice addio a: ildella serie cult di inizio 2000 non si farà. A confermarlo è la stessa attrice americana con un post su Instagram in cui si dice 'molto affranta': '...

allifeelisdeny : Ma come è stato cancellato il sequel di Lizzie Mcguire ora non ha senso continuare il rewatch allora - _beyondisney : Cancellato il sequel-revival di Lizzie McGuire: troppo ampie le differenze creative. Il progetto era stato present… - xsweetari : Ho appena finito di rewatchare tutto Lab rats, best serie della mia adolescenza Sono angry per il finale che hanno… - zazoomblog : Cancellato il sequel di Lizzie McGuire atteso su Disney+: Hilary Duff rompe il silenzio e spiega il motivo -… - ultracheeesee : il sequel di Lizzie McGuire cancellato io sono stanca basta -