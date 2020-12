Arcuri “Distribuiremo i vaccini anti-Covid dai più anziani in giù” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Dai piu’ anziani in giu’, cosi’ Distribuiremo le dosi” dei vaccini anti-Covid. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il commissario sanitario all’emergenza Domenico Arcuri,. “Con il ministro della Salute e il suo staff – aggiunge – con i miei collaboratori, con migliaia di medici e di infermieri, l’esercito, alcune grandi aziende pubbliche italiane, la comunita’ scientifica e con il sostegno quotidiano del governo, noi siamo pronti. Non perderemo neanche un minuto e non conserveremo una sola dose nei nostri magazzini. Sarebbe intollerabile”. E assicura: “Ci sono gli hub, la dotazione delle celle frigorifere e il sistema di distribuzione e’ gia’ pronto a partire”. “Se le agenzie del farmaco in Italia e in Europa rispetteranno il calendario”, la vaccinazione inizierà ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Dai piu’in giu’, cosi’le dosi” dei. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il commissario sanitario all’emergenza Domenico,. “Con il ministro della Salute e il suo staff – aggiunge – con i miei collaboratori, con migliaia di medici e di infermieri, l’esercito, alcune grandi aziende pubbliche italiane, la comunita’ scientifica e con il sostegno quotidiano del governo, noi siamo pronti. Non perderemo neanche un minuto e non conserveremo una sola dose nei nostri magazzini. Sarebbe intollerabile”. E assicura: “Ci sono gli hub, la dotazione delle celle frigorifere e il sistema di distribuzione e’ gia’ pronto a partire”. “Se le agenzie del farmaco in Italia e in Europa rispetteranno il calendario”, la vaccinazione inizierà ...

