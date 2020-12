Ziantoni | impianti compost Cesano-Casal Selce entro 2024

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “Da qui alpuntiamo alla realizzazione deglidiaggio di, abbiamo iniziato le procedure di esproprio, Ama sta effettuando le indagini preliminari”. Lo ha detto l’assessora comunale a ai Rifiuti, Katia, nel corso di una commissione capitolina congiunta Bilancio-Ambiente sui bilanci di Ama, il suo piano di risanamento e quello industriale. “Saranno anche realizzatidi selezione e valorizzazione del multimateriale che in tempi brevi ci permetteranno di raggiungere quegli obiettivi di raccolta differenziata che incidono sulla Tari, destinata a a crescere senzaadeguati”, ha proseguito. “L’autosifficienzastica di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ziantoni impianti

RomaDailyNews

Lo ha detto l’assessora comunale a ai Rifiuti, Katia Ziantoni, nel corso di una commissione capitolina congiunta Bilancio-Ambiente sui bilanci di Ama, il suo piano di risanamento e quello industriale.Malumori per la scelta del Comune di realizzare le isole ecologiche in via di Settebagni e Tor San Giovanni: “Penalizzano Marcigliana e Parco delle Sabine” ...