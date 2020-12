Verona-Sampdoria | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Hellas Verona-Sampdoria, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21, out a sorpresa Quagliarella nei blucerchiati: HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Barak, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Di Carmine. All. Juric. SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Verre; La Gumina. All. Ranieri.