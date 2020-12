Verona Sampdoria 0-0 LIVE: Barak salta tutti, Audero fa il miracolo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Bentegodi”, Verona e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Sampdoria 0-0 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Bentegodi tra Verona e Sampdoria 12? Problemi per La Gumina – L’attaccante patisce un dolore alla caviglia: prove in corso, si scalda Leris 20? Ammonito Verre – Il centrocampista della Sampdoria entra in maniera scomposta su Ceccherini e rimedia il primo cartellino giallo del match 22? Occasione per il Verona – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Bentegodi”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Bentegodi tra12? Problemi per La Gumina – L’attaccante patisce un dolore alla caviglia: prove in corso, si scalda Leris 20? Ammonito Verre – Il centrocampista dellaentra in maniera scomposta su Ceccherini e rimedia il primo cartellino giallo del match 22? Occasione per il– ...

