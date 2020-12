The Expanse, la quinta stagione al via, trama, cast e curiosità (Di mercoledì 16 dicembre 2020) The Expanse è una serie di fantascienza dove gli oggetti si rompono, le astronavi restano senza benzina e lo spazio è un posto ricco di meraviglia ma anche brutto, sporco e cattivo. Ma soprattutto pericoloso. Ambientata in un futuro in cui l’umanità ha colonizzato il sistema solare senza perdere alcuni dei suoi vizi atavici, cosa che non dovrebbe stupirci, vede la popolazione della Terra, quella di Marte e quella rappresentata dalla Cintura degli Asteroidi in conflitto pur essendo tutti umani. La quinta stagione di The Expanse è disponibile su Amazon Prime Video dal 16 dicembre in streaming con i primi tre episodi e continuerà con un episodio nuovo ogni settimana fino al 3 febbraio 2021 per un totale di 10 puntate. GUARDA LA SERIE SU AMAZON PRIME VIDEO The Expanse 5, trama e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Theè una serie di fantascienza dove gli oggetti si rompono, le astronavi restano senza benzina e lo spazio è un posto ricco di meraviglia ma anche brutto, sporco e cattivo. Ma soprattutto pericoloso. Ambientata in un futuro in cui l’umanità ha colonizzato il sistema solare senza perdere alcuni dei suoi vizi atavici, cosa che non dovrebbe stupirci, vede la popolazione della Terra, quella di Marte e quella rappresentata dalla Cintura degli Asteroidi in conflitto pur essendo tutti umani. Ladi Theè disponibile su Amazon Prime Video dal 16 dicembre in streaming con i primi tre episodi e continuerà con un episodio nuovo ogni settimana fino al 3 febbraio 2021 per un totale di 10 puntate. GUARDA LA SERIE SU AMAZON PRIME VIDEO The5,e ...

