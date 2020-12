“Speziale un abuso senza precedente” | ma per il consigliere Borrelli il problema sono gli striscioni

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “un…oggi libero, da sempre innocente!” è il messaggio che da ieri campeggia da Nord a Sud in quasi tutte le città d’Italia. Dopo la scarcerazione di Antonino– l’ultrà catanese arrestato a soli 17 anni con l’accusa di omicidio per la morte dell’ispettore Raciti avvenuta a seguito dei tafferugli scoppiati all’esterno dello stadio Angelo Massimino nel post derby siciliano tra Catania e Palermo del 2 febbraio 2007 – tutte le tifoserie del bel Paese hanno mostrato la loro solidarietà all’ultrà catanese con l’affissione die vessilli. “Caso Raciti: tutti sanno la verità. Oggi è finita un’infamità! Bentornato Antonino” è il messaggio, esposto ieri dalla Curva A sul ponte della Sanità a Napoli, per ...

SaMona92 : RT @fcim_marco: 'Sentenza indecente, stampa compiacente. Speziale, un abuso senza precedente..oggi libero, da sempre innocente!!!' https://… - fcim_marco : 'Sentenza indecente, stampa compiacente. Speziale, un abuso senza precedente..oggi libero, da sempre innocente!!!' - rullolulic : SPEZIALE UN ABUSO SENZA PRECEDENTE OGGI LIBERO, DA SEMPRE INNOCENTE!!! BENTORNATO ANTONINO #SPEZIALELIBERO - AnsaSicilia : Raciti: striscione tifosi 'rivali' del Messina per Speziale. 'Abuso senza precedente, da oggi libero da sempre inno… -

Ultime Notizie dalla rete : Speziale abuso

NAPOLI – Per il ritorno alla libertà di Antonino Speziale, l’ultras del Catania responsabile della morte dell’ispettore di Polizia Filippo Raciti nel 2007 per la quale era stato condannato ad 8 anni e ...08:52Gds: “Serie C, la squadra di Boscaglia soffre le sfide in campo esterno. Palermo, curare il mal di trasferta” 23:01Curva Nord 12: “Speziale, un abuso senza precedente. Oggi libero, da sempre ...