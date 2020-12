Sinopoli Flc Cgil | “Se la scuola non riapre sarà un fallimento”

FLC_CGIL_Lazio : ??Percorsi abilitanti a regime per la Scuola Secondaria ??17.12 ?ore 15 ???Interventi di: Baldacci Riva, #CUNSF Nigr… - FLC_CGIL_Lazio : ??Lezioni di volo e di atterraggio Un’altra idea di Scuola e di Istruzione Oggi ? ore 19 Intervengono??? @RVecchioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinopoli Flc

Orizzonte Scuola

ROMA. Si pensa di chiudere le scuole o di non riaprirle il 7 gennaio “perché è la via più semplice e perché non sono stati risolti i problemi che dovevano essere affrontati. La verità è che siamo di f ...A sostenerlo parlando con l'ANSA è Francesco Sinopoli che guida la Flc Cgil. "Anche in legge di bilancio non c'è nulla per affrontare una emergenza che durerà mesi: corsie preferenziali per i tamponi ...