Sampdoria, Candreva è fuori rosa: così ha fatto infuriare Ranieri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Candreva sfugge al confronto e Ranieri si infuria: l'esterno è fuori rosa. Ora la Sampdoria valuta provvedimenti Tira una brutta aria a Bogliasco dopo la rottura tra Claudio Ranieri e Antonio Candreva. L'esterno della Sampdoria non è stato solamente escluso dalla lista dei convocati per il match di Verona, ma anche messo fuori rosa a tempo indeterminato. Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24 Il motivo? Un confronto tra lunedì e martedì mattina a cui Candreva è sfuggito, da cui è scaturita successivamente la furia del tecnico blucerchiato. Il calciatore non prenderà parte ai prossimi allenamenti con la squadra, inoltre riceverà una multa salata da parte del club.

