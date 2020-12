Pallamano | la Jomi punta la Supercoppa e opera sul mercato | arriva Natasa Krnic

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSabato 19 dicembre (ore 16:30) è in programma ilDay con laSalerno, detentrice della Coppa Italia, che affronterà il Cassano Magnago, secondo nelle stesse Finals del febbraio scorso a Siena, subentrato alla Mechanic System Oderzo costretta a rinunciare per problematiche legate al Covid. Teatro di gara della sfida sarà il neo Centro Tecnico Federale del Pala Santa Filomena di Chieti, “la Casa dellaItaliana”. Il match sarà trasmesso in live streaming su Eleven Sports. In accordo tra le 2 società, inoltre, sul medesimo campo abruzzese si svolgerà domenica 20 alle ore 15.00 anche il match valido per la tredicesima giornata di campionato originariamente previsto per il giorno 22 dicembre al Pala Tacca. Tra le fila dellagià inpotrebbe ...