MotoGP | Aleix Espargarò | “Aprilia una delle peggiori in pista”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)parla della stagione 2020 diin, “arrabbiato” per il risultato raggiunto nel corso dell’anno. Guarda al 2021 come una “stagione cruciale” decisiva quindi in merito al proseguimento della sua carriera nella squadra, pensando anche ad un eventuale ritiro dalla. La moto ha sicuramente avuto dei miglioramenti nel corso del campionato e le speranze per il prossimo anno sono tante, ma se così non fosse il grande dei fratelliavrebbe da riflettere riguardo le decisioni future.– In dubbio il futuro ine inper il 2022, a bordo della sua, ha concluso il campionato al ...