Morte Paolo Rossi | Rita Dalla Chiesa fa un commento sui social | il web si indigna e si scatena contro | “ma cosa hai voluto dire?”

Paolo Rossi è morto e ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti quelli che lo conoscevano. Un uomo, uno sportivo e un campione raro, nella sua gentilezza d'animo, nella sua eleganza e nella sua dolcezza. Un gesto terribile quello accaduto durante il suo funerale, hanno svaligiato la sua casa e la moglie, al rientro, ha avuto l'amara sorpresa. Uno sfregio e uno scempio che si è aggiunto al dolore e alla disperazione della sua famiglia. La moglie di Paolo Rossi ha raccontato che quando il marito ha capito che stava per andare via non voleva lasciarla ma lei lo ha rassicurato dicendogli che avrebbe pensato a tutto lei e che poteva andare tranquillo. Rita Dalla Chiesa, sui social, fa un commento sulla Morte di Paolo Rossi.

