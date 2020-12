Manovra | Catalfo | 1 miliardo per autonomi e liberi professionisti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il momento che stiamo vivendo è un momento storico, difficile, che sicuramente impatta suie, quindi, è doveroso iniziare a fare un focus”. Bisogna “riportare al tavolo la questione dell’equo compenso ed affrontare la riforma degli ammortizzatori sociali”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Nunzia, in occasione del convegno Adepp (Associazione Degli Enti Previdenziali Privati), alla vigilia della riunione del tavolo sul lavoro autonomo. “Poi si farà un focus – ha aggiunto – su quello che già è stato fatto“. “Al tavolo sul lavoro autonomo che ho convocato per domani parleremo anche della riforma degli ammortizzatori sociali che, così come già previsto dalla bozza elaborata dalla Commissione di esperti che ho nominato, dovrà riguardare – ha spiegato il Ministro – anche i lavoratori ...