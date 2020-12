LIVE Virtus Bologna-Anversa 73-59, EuroCup in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto con gli emiliani saldamente in vantaggio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-59 Alibegovic inaugura l’ultimo quarto con due canestri da due. INIZIA IL quarto PERIODO! Una breve pausa, prima del quarto periodo. FINISCE QUI IL TERZO quarto: Virtus Bologna-Anversa 73-59. 73-59 Triiiiiipla di Markovic! 70-59 Ancora Jenkins, Anversa a -11. 70-57 Jenkins coi liberi, Abass col piazzato dalla media. 68-55 Alibegovic fa altrettanto, arriva un 2/2 anche per lui. Nel frattempo Adams ha preso una brutta botta alla testa, ora però sembra essere tutto ok. 66-55 Coppia di liberi di Dudzinski: 2/2 perfetto. 66-53 Tripla di Donkor: gli ospiti battono un colpo. 66-50 Tessitori non sbaglia, da due: ispirato stasera. 64-50 Bleijenbergh dentro l’area, prende la mira: va ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77-59 Alibegovic inaugura l’ultimocon due canestri da due. INIZIA ILPERIODO! Una breve pausa, prima delperiodo. FINISCE QUI IL TERZO73-59. 73-59 Triiiiiipla di Markovic! 70-59 Ancora Jenkins,a -11. 70-57 Jenkins coi liberi, Abass col piazzato dalla media. 68-55 Alibegovic fa altrettanto, arriva un 2/2 anche per lui. Nel frattempo Adams ha preso una brutta botta alla testa, ora però sembra essere tutto ok. 66-55 Coppia di liberi di Dudzinski: 2/2 perfetto. 66-53 Tripla di Donkor: gli ospiti battono un colpo. 66-50 Tessitori non sbaglia, da due: ispirato stasera. 64-50 Bleijenbergh dentro l’area, prende la mira: va ...

