LIVE Sci alpino, Prova Val Gardena in DIRETTA: si comincia dalla partenza del superG (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Prova DI DISCESA IN VAL D’ISERE 13.20: Secondo posto a 93 centesimi per l’americano Ganong. Ora tocca allo svizzero Mauro Caviezel. 13.18: Il francese Clarey si porta nettamente al comando con 1.99 di vantaggio su Hintermann. 13.16: Hintermann ha chiuso la Prova con il tempo di 1’28”45 13.15: Non partirà il francese Muzaton. Il primo a scendere sarà lo svizzero Niel Hintermann. 13.10: Tra poco comincerà la prima Prova. Con il numero partirà il francese Muzaton. Innerhofer ha il 10 e Paris il 15. 13.00: Sarà una discesa sprint e potrebbe essere poco significativa in vista della gara di venerdì. 12.50: Sono otto gli azzurri al via in questa prima Prova. Grande attesa per Dominik Paris, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI DISCESA IN VAL D’ISERE 13.20: Secondo posto a 93 centesimi per l’americano Ganong. Ora tocca allo svizzero Mauro Caviezel. 13.18: Il francese Clarey si porta nettamente al comando con 1.99 di vantaggio su Hintermann. 13.16: Hintermann ha chiuso lacon il tempo di 1’28”45 13.15: Non partirà il francese Muzaton. Il primo a scendere sarà lo svizzero Niel Hintermann. 13.10: Tra poco comincerà la prima. Con il numero partirà il francese Muzaton. Innerhofer ha il 10 e Paris il 15. 13.00: Sarà una discesa sprint e potrebbe essere poco significativa in vista della gara di venerdì. 12.50: Sono otto gli azzurri al via in questa prima. Grande attesa per Dominik Paris, che ...

LIVE dalla Val Gardena per la prima prova: Innerhofer e Paris guidano gli azzurri sulla Saslong

Alle 11.45 lo start (ma incombe la nebbia) per il primo test verso la discesa di sabato, preceduta venerdì dal super-g. Sette azzurri in pista, apre Muzaton col ...

LIVE Sci alpino, Prova Val Gardena in DIRETTA: partenza rimandata alle 13.15 per via della nebbia

