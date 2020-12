L'attacco delle Sardine: 'Dopo la riforma elettorale chi ha le poltrone se le tiene più strette' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In una nota durissima, le Sardine hanno attaccato pesantemente il Governo sulle mancate promesse in seguito al Referendum costituzionale: "Quando le tastiere di Salvini, Renzi e Calenda friggono, non ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In una nota durissima, lehanno attaccato pesantemente il Governo sulle mancate promesse in seguito al Referendum costituzionale: "Quando le tastiere di Salvini, Renzi e Calenda friggono, non ...

Ultime Notizie dalla rete : attacco delle Assalto hacker allo sviluppo dei vaccini: ecco gli ultimi attacchi la Repubblica “Morì per lo smog”: tribunale di Londra risarcisce la famiglia di una bambina

Decisive per l'indagine sono state una perizia medica del professor Stephen Holgate, da cui emerge che Ella rimase per mesi "sull'orlo del baratro" prima dell'attacco fatale, e il lavoro del coroner ...

Il podcast di Meghan Markle e Harry è già sotto attacco

Ironia e prese in giro Ma il promo è già finito sotto attacco. Perché le critiche e le prese in giro ... La grande maggioranza delle critiche, però, sono legate all’ipocrisia imputata a Harry e Meghan ...

