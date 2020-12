Inter-Napoli in tv e streaming | dove vederla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) I nerazzurri di Conte sfidano i partenopei di Gattuso nella 12ª giornata infrasettimanale della Serie A:vedereIl match clou della 12ª giornata infrasettimanale della Serie A è il confronto del Meazza fra l’di Antonio Conte e ildi Gennaro Gattuso. I nerazzurri sono secondi in classifica con 24 punti, a – 3 dal Milan capolista, i partenopei, penalizzati di un punto e con una gara persa a tavolino, occupano la 3ª posizione a quota 23.: la partita si giocherà mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara sarà arbitrata dal signor Davide Massa di Imperia.Il big matchsarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui ...

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - passione_inter : ?? | PAGELLE ?? #InterNapoli, segui le pagelle LIVE su PassioneInter ?? - inf_mundodabola : BOLA ROLANDO! Inter x Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Napoli, valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massa.Archiviata la bella vittoria in rimonta per 1-3 ottenuta contro il Cagliari, per l’Inter di Antonio Conte è il momento di scendere nuovamente in campo. Ad attendere i nerazzurri c’è il Napoli di ...