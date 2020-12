Il silenzio dell'acqua e gli altri programmi di stasera in TV 16 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ...10: The Royal Saga (Rubrica) 22:45: Diana - Storia di una madre (Documentario) La7 21:15: Atlantide - 2020, ci mancano solo i marziani (Documentario) 01:00: Tg La7 - Notte (Programma di informazione) ... Leggi su tv.fanpage (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ...10: The Royal Saga (Rubrica) 22:45: Diana - Storia di una madre (Documentario) La7 21:15: Atlantide - 2020, ci mancano solo i marziani (Documentario) 01:00: Tg La7 - Notte (Programma di informazione) ...

AlessLongo : In silenzio immuni ha toccato i 10 milioni di utenti (ma solo 6419 positivi). L'assenza di comunicazione dell'even… - amnestyitalia : 4 anni fa, abbiamo pubblicato questo rapporto sulle sparizioni forzate in #Egitto da parte dell’NSA, un quadro scio… - hersoftestheart : Dovrei disegnare per la lezione di domani, ma c'è silenzio e la stufa accesa e le lucine dell'albero e la televisio… - florianarullo : @lalala_ross @Roberta_R0 @CorinnaMarchet1 E dipende sempre da ciò che si dice, purtroppo. Ricordate che voi vedete… - SalaLettura : RT @buffy_29: #PoesiaELetteraturaPolacca #SalaLettura @SalaLettura Resto a guardare la notte, a sentire il silenzio che avvolge ogni cosa… -