I territori e la capacità di resistenza alla criminalità (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una batteria di 163 indicatori per creare l’Indice di Permeabilità dei territori alla criminalità organizzata (IPCO), con l’obiettivo di sintetizzare la complessità del fenomeno. Lo studio realizzato dall’Eurispes nel quadro del Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è stato presentato ieri in un incontro online presso la sede della DNA a Roma. La lettura dei dati ha messo in luce la sostanziale inesistenza di zone di non permeabilità; la coincidenza fra la distribuzione geografica delle province a maggiore permeabilità e quella dell’arretratezza economica e sociale del Paese; un’eterogeneità delle cause di permeabilità lungo la Penisola; una generale diminuzione delle condizioni di permeabilità nel tempo con l’eccezione di alcune province; l’esistenza di una correlazione positiva fra il fenomeno ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una batteria di 163 indicatori per creare l’Indice di Permeabilità deiorganizzata (IPCO), con l’obiettivo di sintetizzare la complessità del fenomeno. Lo studio realizzato dall’Eurispes nel quadro del Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è stato presentato ieri in un incontro online presso la sede della DNA a Roma. La lettura dei dati ha messo in luce la sostanziale inesistenza di zone di non permeabilità; la coincidenza fra la distribuzione geografica delle province a maggiore permeabilità e quella dell’arretratezza economica e sociale del Paese; un’eterogeneità delle cause di permeabilità lungo la Penisola; una generale diminuzione delle condizioni di permeabilità nel tempo con l’eccezione di alcune province; l’esistenza di una correlazione positiva fra il fenomeno ...

MJGoldWorld : @maxoratio @LuigiValente14 Beh sono diversi non solo i territori, ma anche le capacità che abbiamo di dare ristori.… - emanueleconsol3 : @GiaDominici apre l'intervista a @armandofiumara con una riflessione sulla capacità di reagire all'emergenza. In c… - emanueleconsol3 : FPA_net: @GiaDominici apre l'intervista a @armandofiumara con una riflessione sulla capacità di reagire all'emergen… - Emanuel46407236 : @GiaDominici apre l'intervista a @armandofiumara con una riflessione sulla capacità di reagire all'emergenza. In c… - FPA_net : @GiaDominici apre l'intervista a @armandofiumara con una riflessione sulla capacità di reagire all'emergenza. In c… -

Ultime Notizie dalla rete : territori capacità Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera