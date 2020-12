Governo: Salvini, 'duello Conte-Renzi? non interessa a me e nemmeno al Paese' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) su Notizie.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Come centrodestra stiamo facendo proposte sui temi che riguardano la vita vera. Lascio che Conte e Renzi… - carlaruocco1 : ??Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe??? Tutti risponderebbero: la fine della… - matteosalvinimi : #Salvini: Ritengo squallido che mentre tutta Italia ha seri problemi, in questo momento le riunioni del governo son… - jokervilma : RT @franna_rugg84: Meloni e Salvini hanno ordinato ai loro europarlamentari di non votare il #RecoveryFund che garantirà all'Italia 209 mil… - luigi9912 : @StaseraItalia @matteosalvinimi questo scemo nn conosce la vergogna .30 anni di esempii e minchiate x fortuna nn e… -