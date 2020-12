Ginevra Lamborghini rinuncia al GF Vip 2020/ Signorini:"non voleva parlare di Elettra”, replica:"solo balle" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Salta l'ingresso di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 2020: Signorini l'attacca "se non vuoi parlare della famiglia di che parliamo?" Lei replica duramente sui social Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Salta l'ingresso dial Grande Fratello Vipl'attacca "se non vuoidella famiglia di che parliamo?" Leiduramente sui social

tuttopuntotv : Alfonso Signorini svela il vero motivo dell’assenza di Ginevra Lamborghini (che risponde) #gfvip #grandefratellovip - MFerraglioni : GFVIP: GINEVRA LAMBORGHINI CONTRO SIGNORINI #Lamborghini. #GFVIP5 - BlogSocialTv1 : GFVIP: GINEVRA LAMBORGHINI CONTRO SIGNORINI #Lamborghini. #GFVIP5 - artbajw : Ginevra Lamborghini non entrerà al GF perché non voleva parlare del rapporto con sua sorella e della sua famiglia.… - Notiziedi_it : Ginevra Lamborghini: il motivo per cui non sarà al GF Vip è anche Elettra -