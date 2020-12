GFVIP, Selvaggia Roma spoiler sul reality: la reazione di Alfonso Signorini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’edizione in corso del GFVIP è sicuramente tra quelle più atipiche, molti in cambiamenti e le novità che la produzione del reality sta decidendo giorno dopo giorno, e molte le sorprese che gli inquilini della casa stanno subendo. Dopo aver rivelato che il reality durerà più del dovuto e potrebbe prolungarsi oltre la data annunciata dei primi di febbraio, sembra esserci una ulteriore indiscrezione, non rivelata ancora ufficialmente da Alfonso Signorini. Molto probabilmente a Natale potrebbe esserci un ripescaggio dei concorrenti usciti in questi mesi, una possibilità data a coloro che per ovvie ragioni non sono potuti rimanere nella casa di Cinecittà quanto avrebbero voluto. A rendere noto lo spoiler Selvaggia Roma, gieffina solo per qualche ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’edizione in corso delè sicuramente tra quelle più atipiche, molti in cambiamenti e le novità che la produzione delsta decidendo giorno dopo giorno, e molte le sorprese che gli inquilini della casa stanno subendo. Dopo aver rivelato che ildurerà più del dovuto e potrebbe prolungarsi oltre la data annunciata dei primi di febbraio, sembra esserci una ulteriore indiscrezione, non rivelata ancora ufficialmente da. Molto probabilmente a Natale potrebbe esserci un ripescaggio dei concorrenti usciti in questi mesi, una possibilità data a coloro che per ovvie ragioni non sono potuti rimanere nella casa di Cinecittà quanto avrebbero voluto. A rendere noto lo, gieffina solo per qualche ...

