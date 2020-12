Ex moglie di Bezos fa una cospicua e generosa donazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MacKenzie Scott , ex moglie del miliardario Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha sostenuto economicamente 380 imprese impegnate nel sociale. Salita alla ribalta nella giornata di oggi la notizia dell’impegno nelle cause socialmente utili dell’ex moglie di Jeff Bexos, MacKenzie Scott. La scrittrice, ex compagna del multimiliardario fondatore del colosso americano Amazon, aveva fatto molto scalpore per il più che fortunato ed oneroso divorzio che aveva fatto patire al povero Bexos: le sono infatti rimaste azioni di Amazon del valore di 36 miliardi di dollari. Questo è stato senza dubbio decretato il divorzio più costoso della storia ed ha portato la Scott sul podio, al terzo posto tra le donne più ricche del mondo e alla 18 posizione delle persone più facoltose. LEGGI ANCHE >>> Clamoroso accordo Sky-Amazon, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MacKenzie Scott , exdel miliardario Jeff, fondatore di Amazon, ha sostenuto economicamente 380 imprese impegnate nel sociale. Salita alla ribalta nella giornata di oggi la notizia dell’impegno nelle cause socialmente utili dell’exdi Jeff Bexos, MacKenzie Scott. La scrittrice, ex compagna del multimiliardario fondatore del colosso americano Amazon, aveva fatto molto scalpore per il più che fortunato ed oneroso divorzio che aveva fatto patire al povero Bexos: le sono infatti rimaste azioni di Amazon del valore di 36 miliardi di dollari. Questo è stato senza dubbio decretato il divorzio più costoso della storia ed ha portato la Scott sul podio, al terzo posto tra le donne più ricche del mondo e alla 18 posizione delle persone più facoltose. LEGGI ANCHE >>> Clamoroso accordo Sky-Amazon, ...

