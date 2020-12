Evita il lockdown con una moto d’acqua per andare a trovare la sua fidanzata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un ragazzo di 28 anni, bloccato dalle norme Covid, ha pensato di Evitare i controlli spostandosi con una moto d’acqua per andare a trovare la sua fidanzata. Il tentativo è fallito ed ora il ragazzo è in manette. Dale McLaughlan, 28 anni, ha provato ad Evitare il lockdown per andare a trovare la sua fidanzata, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un ragazzo di 28 anni, bloccato dalle norme Covid, ha pensato dire i controlli spostandosi con unaperla sua. Il tentativo è fallito ed ora il ragazzo è in manette. Dale McLaughlan, 28 anni, ha provato adre ilperla sua, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

