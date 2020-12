Elisabetta Gregoraci contatta Ariadna Romero | ex di Pierpaolo Pretelli | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha seguitato a far parlare di sé e del suo rapporto con. I due, all’interno del reality, hanno vissuto un intenso rapporto che in molti momenti sembrava sfociare in qualdi più che una semplice amicizia. Ora, però,hanno chiarito i termini del loro rapporto, tanto che l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso dire proprio l’ex compagna di, dal cui rapporto è nato un figlio.è stata ospite in puntata dove ha avuto occasione di incontrare, rispettando la distanza di sicurezza,...

FilmNewsItaly : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ritorno di fiamma? - SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e un drammatico retroscena: 'Ho un blo... - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci sulla Salemi: “Mi scrivono che è in calore” - #Elisabetta #Gregoraci #sulla #Salemi: - letterstohaz : @deadiscordiaa Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci - Notiziedi_it : Elisabetta Gregoraci svela se sente la mancanza di Pierpaolo: la risposta -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Barbara d'Urso interviene su Instagram per fare chiarezza sulla sua presunta discesa in politica. “Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno non adesso magari fra qualche anno”.Elisabetta Gregoraci è scatenata. La showgirl ha infiammato la mattinata dei suoi fan con uno scatto seducente ed elegante: il vestito va su Elisabetta Greogoraci si è lanciata a capofitto nei social.