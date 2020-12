Covid, ‘spesa sospesa’ a Cesa: “Chi può doni” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCesa (Ce) – “Spesa sospesa” a Cesa, nel Casertano. Un progetto voluto dal Comune guidato da Vincenzo Guida, che sta muovendo i primi passi sulla base dello slogan “Chi può doni, chi non può prenda”. I volontari delle Associazioni che hanno aderito all’iniziativa, denominata “Natale Solidale…al tempo del Covid”, hanno iniziato a raccogliere le adesioni dei commercianti per il progetto Spesa Sospesa. “Nei negozi locali – spiega il consigliere comunale Gina Migliaccio – le persone troveranno un annuncio, talvolta un carrello, per donare. Chi è interessato potrà lasciare dei prodotti e porli nel carrello o, semplicemente, donare una somma di danaro. Quello che sarà raccolto sarà distribuito a chi ne ha bisogno”. Sono dieci al momento gli esercizi commerciali che hanno aderito. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – “Spesa sospesa” a, nel Casertano. Un progetto voluto dal Comune guidato da Vincenzo Guida, che sta muovendo i primi passi sulla base dello slogan “Chi può, chi non può prenda”. I volontari delle Associazioni che hanno aderito all’iniziativa, denominata “Natale Solidale…al tempo del”, hanno iniziato a raccogliere le adesioni dei commercianti per il progetto Spesa Sospesa. “Nei negozi locali – spiega il consigliere comunale Gina Migliaccio – le persone troveranno un annuncio, talvolta un carrello, per donare. Chi è interessato potrà lasciare dei prodotti e porli nel carrello o, semplicemente, donare una somma di danaro. Quello che sarà raccolto sarà distribuito a chi ne ha bisogno”. Sono dieci al momento gli esercizi commerciali che hanno aderito. L'articolo ...

