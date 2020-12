Covid, ok al piano vaccini. Si parte a gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mentre si discute sulle misure restrittive per Natale, il vertice Governo-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini anti Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mentre si discute sulle misure restrittive per Natale, il vertice Governo-Regioni ha dato il via libera alanti. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Via libera al piano dei #vaccini, si parte nei primi giorni di gennaio #Covid #ANSA - giorgio_gori : Quindi: - il #Covid rivela gravi limiti della nostra Sanità - per rafforzarla il ministro Speranza redige un piano… - Linkiesta : Solo l’11 dicembre è stato pubblicato l’avviso per la selezione delle agenzie che dovranno reclutare medici e assis… - zazoomblog : Covid ok al piano vaccini. Si parte a gennaio - #Covid #piano #vaccini. #parte #gennaio - casarinale58 : RT @Agenzia_Ansa: Serve la zona rossa per Natale, Zaia con Boccia e Speranza. Con il presidente del Veneto anche quelli di Lazio, Fvg, Moli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid piano Serve la zona rossa per Natale, Zaia con Boccia e Speranza Agenzia ANSA Covid: via libera al piano vaccini. “Si parte a inizio gennaio”

La conferenza Stato – Regioni ha dato il via libera al piano vaccini anti Covid, presentato dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. La vaccinazione di massa partirà ai primi di gennaio. Già ...

Vaccini anti-Covid in Friuli Venezia Giulia, Fedriga: pronti a partire anche entro fine anno

Lo ha comunicato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della videoconferenza operativa sul piano vaccinale con i ministri per gli Affari regionali e le autonomie Fr ...

La conferenza Stato – Regioni ha dato il via libera al piano vaccini anti Covid, presentato dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. La vaccinazione di massa partirà ai primi di gennaio. Già ...Lo ha comunicato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della videoconferenza operativa sul piano vaccinale con i ministri per gli Affari regionali e le autonomie Fr ...