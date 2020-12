Covid in Italia, 680 morti. Con 17.572 casi, tasso di positività all'8,8% (Di mercoledì 16 dicembre 2020) SI aggiorna di altri 680 morti il bollettino della pandemia in Italia. Sono 17.572 i nuovi casi nelle ultime 24 ore: con quasi 200 mila tamponi effettuati il tasso di positività si attesta all?8,8% (-0,3 punti rispetto a ieri). I ricoveri in terapia intensiva sono 2.926 (-77). Tra i contagi, spicca il Veneto con 3.817 nuovi casi, seguito da Lombardia (2.994) e Puglia (1.388). Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) SI aggiorna di altri 680il bollettino della pandemia in. Sono 17.572 i nuovinelle ultime 24 ore: con quasi 200 mila tamponi effettuati ildisi attesta all?8,8% (-0,3 punti rispetto a ieri). I ricoveri in terapia intensiva sono 2.926 (-77). Tra i contagi, spicca il Veneto con 3.817 nuovi, seguito da Lombardia (2.994) e Puglia (1.388).

