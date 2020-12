“Cosa succede a Natale e quanto dura il GF Vip”. Alfonso Signorini, tutta la verità: costretto a intervenire dopo la marea di voci (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfonso Signorini, la dichiarazioni arrivano per mettere chiarezza una volta per tutte. Il conduttore del Grande Fratello Vip è stato tirato in ballo sulle voci che son ostate messe in circolo negli ultimi giorni riguardo un ipotetico ripescaggio. Ma non solo. Sul reality, è stato anche detto molto di più. Sono dunque due i motivi che spingono il conduttore a spiegare come stanno realmente le cose. Il reality show è andato incontro a momenti molto interessanti. L’edizione che ha visto ancora una volta Alfonso Signorini alla guida del timone, continua a regalare grandi sorprese. Ma intorno al programma girano anche determinate voci che vedrebbero, da un lato l’ipotesi di un ripescaggio di qualche ex concorrente pronto a rientrare nella Casa più spiata d’Italia a Natale ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020), la dichiarazioni arrivano per mettere chiarezza una volta per tutte. Il conduttore del Grande Fratello Vip è stato tirato in ballo sulleche son ostate messe in circolo negli ultimi giorni riguardo un ipotetico ripescaggio. Ma non solo. Sul reality, è stato anche detto molto di più. Sono dunque due i motivi che spingono il conduttore a spiegare come stanno realmente le cose. Il reality show è andato incontro a momenti molto interessanti. L’edizione che ha visto ancora una voltaalla guida del timone, continua a regalare grandi sorprese. Ma intorno al programma girano anche determinateche vedrebbero, da un lato l’ipotesi di un ripescaggio di qualche ex concorrente pronto a rientrare nella Casa più spiata d’Italia a...

guglielmopicchi : Renzi apra formalmente la crisi. Poi Quirinale e vediamo cosa succede. Se si vota meglio. Se nuovo governo senza Co… - ivanscalfarotto : La cosa che più dispiace non è tanto il trattamento riservato a @meb, che se la cava comunque benissimo. È per l’in… - icaruswallsz : STO URLANDO COSA SUCCEDE - alaatartir : RT @ChiaraCruciati: Le manovre per la successione ad Abu Mazen, l'assenza di una leadership nuova e capace, l'isolamento dei giovani. Cosa… - yoongomewmew : due thread di fila su yoongi in tl che cazzo avete nel cervello cosa succede oggi basta basta chiudo Twitter defini… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Cosa succede intanto nel mondo Internazionale Zucchero a FQMagazine: “Grave come ci considera il Governo. Io aiuto chi lavora per me. È l’unico modo per sapere a chi vanno i soldi”

L'artista si dice preoccupato per la situazione dei live e anche del fatto che le istituzioni non parlino più dei lavoratori fragili dello spettacolo. Zucchero era pronto a partire lo scorso settembre ...

Terzo settore, il 41% degli enti no profit prevede entrate dimezzate

Si prospettano una caduta in picchiata delle risorse, nuove povertà e più persone vulnerabili da intercettare e sostenere ...

L'artista si dice preoccupato per la situazione dei live e anche del fatto che le istituzioni non parlino più dei lavoratori fragili dello spettacolo. Zucchero era pronto a partire lo scorso settembre ...Si prospettano una caduta in picchiata delle risorse, nuove povertà e più persone vulnerabili da intercettare e sostenere ...