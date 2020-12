Chirurgo ha una relazione gay con un attore: il padre tenta di fargli spezzare le dita (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il padre di un noto Chirurgo di Torino ha assoldato un esperto picchiatore per spezzare le dita al figlio colpevole di avere una relazione gay con un attore: l'uomo ha patteggiato due anni. Il padre di un noto Chirurgo di Torino aveva assoldato un picchiatore perché spezzasse le dita al figlio, dopo che era venuta fuori la relazione gay di quest'ultimo con un celebre attore. Il padre del medico ha patteggiato due anni di carcere per lesioni aggravate e stalking. I fatti risalgono al 2016 quando il Chirurgo presenta ai suoi genitori il suo fidanzato, facendo coming out con la sua famiglia. Il Chirurgo, che oggi ha 40 anni, è soddisfatto della reazione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildi un notodi Torino ha assoldato un esperto picchiatore perleal figlio colpevole di avere unagay con un: l'uomo ha patteggiato due anni. Ildi un notodi Torino aveva assoldato un picchiatore perché spezzasse leal figlio, dopo che era venuta fuori lagay di quest'ultimo con un celebre. Ildel medico ha patteggiato due anni di carcere per lesioni aggravate e stalking. I fatti risalgono al 2016 quando ilpresenta ai suoi genitori il suo fidanzato, facendo coming out con la sua famiglia. Il, che oggi ha 40 anni, è soddisfatto della reazione ...

