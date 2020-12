Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen II 2020: avremo il settimo vincitore diverso in sette gare? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di Biathlon resta a Hochfilzen, dove ha già gareggiato la scorsa settimana. Inizialmente era previsto che l’imminente tappa si disputasse a Le Grand Bornand (Francia), ma nel mese di settembre l’Ibu ha deciso di riscrivere il calendario in maniera tale da ammortizzare al meglio tutte le problematiche generate dal Covid-19. Di conseguenza si rimane nella località tirolese, che per la quarta volta nella sua storia organizzerà un double header nel mese di dicembre. L’evento si era già verificato nel 2006, 2008 e 2011, sempre perché la location deputata a ospitare la tappa successiva fu costretta ad alzare bandiera bianca per mancanza di neve. Avendo già presentato la tappa in maniera generale settimana scorsa, oggi ci concentriamo sull’attualità e sui singoli format di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ladeldiresta a, dove ha giàggiato la scorsa settimana. Inizialmente era previsto che l’imminente tappa si disputasse a Le Grand Bornand (Francia), ma nel mese dimbre l’Ibu ha deciso di riscrivere il calendario in maniera tale da ammortizzare al meglio tutte le problematiche generate dal Covid-19. Di conseguenza si rimane nella località tirolese, che per la quarta volta nella sua storia organizzerà un double header nel mese di dicembre. L’evento si era già verificato nel 2006, 2008 e 2011, sempre perché la location deputata a ospitare la tappa successiva fu costretta ad alzare bandiera bianca per mancanza di neve. Avendo già presentato la tappa in maniera generale settimana scorsa, oggi ci concentriamo sull’attualità e sui singoli format di ...

