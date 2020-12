Armi dell’Alaska vendute a privati scoperte in spedizioni segrete verso un cartello della droga Messicano

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Contrabbando federale: diverseche venivano acquistate nel corso di vendite private sono state ritrovate indiretteil Messico e destinate alnoto come Autodefensas de Michoacán Cartel Due fucili acquistati in vendite private in Alaska sono statein una spedizione più grande dida fuoco in viaggio L'articolo NewNotizie.it.