Anche l'epidemia della povertà in Italia non si placa: 'In fila per i pasti almeno il 10% in più' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 2020 è l'anno horribilis su tutti i fronti. Rispetto a un anno fa ci sono tra le duecento e le trecento persone in più in fila ogni giorno per avere la propria razione di cibo da Pane Quotidiano, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 2020 è l'anno horribilis su tutti i fronti. Rispetto a un anno fa ci sono tra le duecento e le trecento persone in più inogni giorno per avere la propria razione di cibo da Pane Quotidiano, ...

Carlo314159 : @giuseppe_concas @umanesimo @Luisacatanese Mi sa che c'e` un'incomprensione di fondo. In nessun messaggio ho scritt… - lg61505715 : @sirvius022 Interviene una prof di sostegno anche lei in collegamento con la classe: c'è da dire che però questa ep… - globalistIT : - lucma66 : RT @DottAngeloC: 806 morti in Germania. Sempre meno che in Italia (anche in considerazione del fatto che sono 20milioni i più di noi) ma...… - WonderfoolWords : @nerditudine @cris_cersei @Boborius Guarda che anche Norvegia e Finlandia sono 100 volte più libere di noi. L'anno… -