Al via venerdì la quarta edizione del Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un riconoscimento agli operatori della comunicazione – che neppure in tempo di pandemia si sono fermati -, è anche questo il Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix” che venerdì 18 dicembre a partire dalle 9.30, presso la Multicenter School di Pozzuoli, sarà consegnato ai vincitori di questa quarta edizione nel corso di una cerimonia di premiazione nel pieno rispetto delle normative anticovid. Organizzato dall’associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei” con l’intento di premiare i giornalisti che promuovono i Campi Flegrei, e gli studenti attraverso una sezione a loro dedicata, il Premio, con le categorie speciali, valorizza anche le personalità che a vario titolo si sono distinte sul ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un riconoscimento agli operatori della comunicazione – che neppure in tempo di pandemia si sono fermati -, è anche questo il” che18 dicembre a partire dalle 9.30, presso la Multicenter School di Pozzuoli, sarà consegnato ai vincitori di questanel corso di una cerimonia di premiazione nel pieno rispetto delle normative anticovid. Organizzato dall’associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei” con l’intento di premiare i giornalisti che promuovono i Campi Flegrei, e gli studenti attraverso una sezione a loro dedicata, il, con le categorie speciali, valorizza anche le personalità che a vario titolo si sono distinte sul ...

radioalfa : Piano di Natale per evitare una nuova crescita di contagi covid. La diretta del venerdì con il collega Angelo di Ma… - myloveislou : Vivrò solo per vedere quel viscido di nardi essere buttato fuori dalla casa venerdì sera, immediatamente, senza se… - diegonanni76 : ++Ipotesi chiusura scuole per vacanze natalizie anticipata al 21 dicembre. L’ultimo giorno di scuola sarebbe dunque… - infoiteconomia : Coronavirus, la Fda conferma l’alta protezione del vaccino di Moderna: via libera entro venerdì. Allarme a Seul: re… - MarinaPunto1 : RT @Cri_Giordano: +++ Record di morti in Germania. RKI registra 952 decessi #Covid. Quasi il doppio dell’ultimo record di 598 (di venerdì s… -

Ultime Notizie dalla rete : via venerdì Artprice: Sotheby's in netto vantaggio su Christie's dopo 15 anni Fortune Italia