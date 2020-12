Accoltellamento in via Prepositura: un uomo riverso a terra, caccia all'aggressore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) foto d'archivio Un uomo riverso a terra, coperto di sangue. E' la scena davanti alla quale si sono ritrovati alcuni passanti in via Santa Margherita, prima di dare l'allarme al 112. Insieme alle ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020) foto d'archivio Un, coperto di sangue. E' la scena davanti alla quale si sono ritrovati alcuni passanti in via Santa Margherita, prima di dare l'allarme al 112. Insieme alle ...

A quel punto si sarebbe impadronito dell'arma per gettarla in un tombino, mentre l'aggressore si è dileguato lungo via Rosmini. Nel frattempo l'uomo accoltellato si è portato barcollante in via S.

Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio nella zona di piazza Santa Maria a Trento. L'episodio è scaturito da una lite fra due giovani in via Prepositura, nelle vicinanze della fermata dell'autobus ...

