Vaccino Pfizer BioNTech | infermiere di Latina immunizzato a Londra

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tra i primi a ricevere ilcontro il Coronavirus elaborato dallac’è anche un ragazzo di. Si chiama Daniele Magni, ha 29 anni e lavora comein Inghilterra, dove si è trasferito nel 2018 dopo aver conseguito con successo la Laurea in Scienze Infermieristiche a. Daniele si occupa di emergenza in pronto soccorso e degenza breve al Royal Free hospital di, un importante ospedale nel quartiere di Camden. Proprio per il suo lavoro in prima linea contro il Covid-19, pochi giorni fa è stato sottoposto al. L’inghilterra, infatti, è stato il primo Paese nel quale sono iniziate le vaccinazioni, iniziando proprio dal personale sanitario come medici e infermieri. su Il Corriere della Città.