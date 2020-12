Uomini e Donne | Puntata di Oggi | Maurizio dà l’Esclusiva a Gemma!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 15 dicembre 2020)di: Gemma è felicissima per il rapporto con, ed anche quest’ultimo decide di darle. Armando invece fa un passo indietro e chiede scusa a Valentina… Nellaquotidiana di, è stata dedicata una grande attenzione a Gemma che è sembrata essere al settimo cielo per via del suo rapporto sempre più stretto con. Non sono mancati però i litigi. Ecco che cosa è successo. Lasi apre con Maria De Filippi che annuncia che questa sarà unaspeciale soprattutto per Gemma. La Galgani sta vivendo una bella storia d’amore con. Gianni e Tina ridono ascoltando queste parole. Viene ...