Sky, Agcom apre istruttoria su attività in tv e tlc (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha deliberato a maggioranza l'avvio di una istruttoria su Sky Italia in applicazione dell'art. 4 bis del decreto 125/2020, norma che tutela il principio del pluralismo esterno nel caso di soggetti operanti contemporaneamente nei mercati delle Comunicazioni elettroniche e in quelli del Sic.In particolare, spiega una nota dell'Agcom, l'istruttoria riguarda la società Sky Italia Holdings S.p.A. «in ragione dell'attività svolta... Leggi su digital-news (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha deliberato a maggioranza l'avvio di unasu Sky Italia in applicazione dell'art. 4 bis del decreto 125/2020, norma che tutela il principio del pluralismo esterno nel caso di soggetti operanti contemporaneamente nei mercati delle Comunicazioni elettroniche e in quelli del Sic.In particolare, spiega una nota dell', l'riguarda la società Sky Italia Holdings S.p.A. «in ragione dell'svolta...

zazoomblog : Sky Agcom apre istruttoria su attività in tv e tlc - #Agcom #istruttoria #attività - paolochiariello : #Juorno Novo #istruttoria dell'#Antitrust sulle attività #sky - juornoit : #Juorno Novo #istruttoria dell'#Antitrust sulle attività #sky - sportli26181512 : #Media #Notizie L’Agcom apre un’istruttoria su Sky per l’attività tv e tlc: Il Consiglio dell’Autorità per le Garan… - CalcioFinanza : L’Agcom apre un’istruttoria su Sky per l’attività tv e tlc -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Agcom Sky, Agcom apre istruttoria su attività in tv e tlc Digital-News.it L’Agcom apre un’istruttoria sulla posizione di Vivendi in Mediaset

L'Agcom ha aperto un'istruttoria su Vivendi in base a quanto previsto dalla cosiddetta norma 'anti-scalate'. Stessa istruttoria su Sky ... AGCOM: AVVIATE DUE ISTRUTTORIE NEI CONFRONTI DI VIVENDI-TELECOM ITALIA-MEDIASET E SKY ITALIAN HOLDINGS

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha deliberato a maggioranza l’avvio di due istruttorie in applicazione dell’art. 4 bis del decreto 125/2020, norma ... L'Agcom ha aperto un'istruttoria su Vivendi in base a quanto previsto dalla cosiddetta norma 'anti-scalate'. Stessa istruttoria su Sky ...Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha deliberato a maggioranza l’avvio di due istruttorie in applicazione dell’art. 4 bis del decreto 125/2020, norma ...