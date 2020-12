Rissa furiosa tra tre immigrati a piazza Garibaldi: volano calci e pugni (Di martedì 15 dicembre 2020) piazza Garibaldi, maxi Rissa: agente della municipale ferito 14 agosto 2019 I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per Rissa tre cittadini di nazionalità marocchina (47, 45 e ... Leggi su napolitoday (Di martedì 15 dicembre 2020), maxi: agente della municipale ferito 14 agosto 2019 I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato pertre cittadini di nazionalità marocchina (47, 45 e ...

NAPOLI -PIAZZA GARIBALDI - I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rissa 3 cittadini di nazionalità marocchina (47, 45 e 33 anni) già noti alle forze dell’ordine. E’ da poco ... Rissa furiosa tra tre immigrati a piazza Garibaldi: volano calci e pugni

E’ da poco passata la mezzanotte e i militari dell’Arma – nel percorrere via Spaventa nei pressi di Piazza Garibaldi – notano i tre che se le danno di santa ragione. Volano calci e pugni e i carabinie ... NAPOLI -PIAZZA GARIBALDI - I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rissa 3 cittadini di nazionalità marocchina (47, 45 e 33 anni) già noti alle forze dell’ordine. E’ da poco ...E’ da poco passata la mezzanotte e i militari dell’Arma – nel percorrere via Spaventa nei pressi di Piazza Garibaldi – notano i tre che se le danno di santa ragione. Volano calci e pugni e i carabinie ...