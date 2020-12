Reggina, Baroni in pole per sostituire Toscano: le ultime (Di martedì 15 dicembre 2020) Marco Baroni è il candidato numero uno per sostituire l’esonerato Domenico Toscano sulla panchina della Reggina: incontro con l’ex Frosinone Marco Baroni è il candidato principale per succedere a Domenico Toscano sulla panchina della Reggina. Dopo la sconfitta di ieri contro il Venezia, il presidente Gallo ha infatti annunciato l’esonero dell’allenatore e il contestuale affidamento della squadra a Gianluca Falsini, allenatore della Primavera. Come riporta Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore, la dirigenza della Reggina incontrerà Baroni per provare a trovare un accordo sia dal punto di vista economico che per quel che riguarda il progetto che il club intende portare avanti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Marcoè il candidato numero uno perl’esonerato Domenicosulla panchina della: incontro con l’ex Frosinone Marcoè il candidato principale per succedere a Domenicosulla panchina della. Dopo la sconfitta di ieri contro il Venezia, il presidente Gallo ha infatti annunciato l’esonero dell’allenatore e il contestuale affidamento della squadra a Gianluca Falsini, allenatore della Primavera. Come riporta Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore, la dirigenza dellaincontreràper provare a trovare un accordo sia dal punto di vista economico che per quel che riguarda il progetto che il club intende portare avanti. Leggi su Calcionews24.com

