Recovery:Renzi,documento bloccato grazie a Iv (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA, 15 DIC - "Il Presidente del Consiglio ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA, 15 DIC - "Il Presidente del Consiglio ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare unnon condiviso da nessuno e una task force in grado di ...

gennaromigliore : Tra tutti, mi pare che Renzi e Italia Viva siano stati i più chiari: No a rimpasti o altri posti, anzi, mettiamo a… - fattoquotidiano : I dem, spaventati dalla crisi, fanno retromarcia su rimpasto e cabina di regia. Di Maio: “Discutere il premier fuor… - gennaromigliore : Secondo una statistica la #Campania è la Regione che meglio ha investito i fondi europei. Chiunque abbia letto la b… - talismanogiada : Renzi pagliaccio della pol. sbatte contro Conte come ha sbattuto Salvini, Conte è uomo vero e non teme i gaglioffi… - therevengeknig1 : #Conte cerca di isolare #Renzi. Il leader di IV: 'Vieni in Parlamento o stacco la spina a fine anno' (togliere fidu… -