Pregliasco | Riaprire le scuola con questi dati è un rischio Decisive le misure per le feste

"Aprire le scuole a gennaio è un rischio con questi dati. Oggi fatico ad immaginare come si possano strutturare i sistemi di trasporto e gestire tutti i passaggi con dei protocolli. In giro con la scuola tornerebbero non solo 8 milioni di giovani studenti ma almeno altri 2 milioni di lavoratori che si occupano del settore". A dirlo sulle pagine del Messaggero è Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano. Lo scienziato sottolinea che al numero degli studenti e dei lavoratori del mondo della scuola, vanno aggiunti "i familiari che si muovono per accompagnare i più piccoli in classe". E riflette: "È evidente che se i numeri saranno quelli di una terza ondata sarà difficile"

