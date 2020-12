L’Italia non è un Paese per giovani. Istat: più vecchi e sempre di meno. Aumentano gli stranieri (Di martedì 15 dicembre 2020) Non siamo un Paese per giovani. Tutt’altro: L’Italia è un Paese sempre più vecchio. Lo certificano i primi dati Istat sul censimento permanente della popolazione. Tutte le classi di età sotto i 44 anni vedono diminuire il proprio peso rispetto al 2011. Al contrario, Aumentano le persone dai 45 anni in su. Se nel 2011 rappresentavano il 48,2 per cento della popolazione, nel 2019 ne costituiscono il 53,2. Di conseguenza si alza l’età media rispetto al 2011: da 43 a 45 anni. La Campania, con 42 anni, si conferma la regione più giovane. La più “vecchia” è invece la Liguria, dove l’età media è di 49 anni. Era così anche nel 1951. Ma sia in Campania che in Liguria l’età media risultava più bassa di 13-14 anni rispetto a quella del 2019. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Non siamo unper. Tutt’altro:è unpiùo. Lo certificano i primi datisul censimento permanente della popolazione. Tutte le classi di età sotto i 44 anni vedono diminuire il proprio peso rispetto al 2011. Al contrario,le persone dai 45 anni in su. Se nel 2011 rappresentavano il 48,2 per cento della popolazione, nel 2019 ne costituiscono il 53,2. Di conseguenza si alza l’età media rispetto al 2011: da 43 a 45 anni. La Campania, con 42 anni, si conferma la regione più giovane. La più “a” è invece la Liguria, dove l’età media è di 49 anni. Era così anche nel 1951. Ma sia in Campania che in Liguria l’età media risultava più bassa di 13-14 anni rispetto a quella del 2019. ...

chetempochefa : 'Ogni giorno di ritardo significherebbe centinaia di morti, migliaia di ammalati. L'Italia è il Paese dei ritardi:… - chetempochefa : 'AlSisi tiene sotto ricatto l'Italia Questa storia non riguarda solo una famiglia, che sta soffrendo, ma l'intero P… - petergomezblog : Recovery, Conte conferma la task force: “Non sarà mai sovrapposta ai passaggi istituzionali”. Gentiloni: “Nessun pa… - AbdulAzeezHz1 : RT @marcoconterio: ?? L'agente di Mesut Ozil dell'#AFC a @TuttoMercatoWeb 'Una vergogna che non giochi, è uno spreco di talento. In Italia i… - MariaPiaRagosa : RT @alessand_mella: @szampa56 Contavo di scendere a valle dai miei (han fatto già il #Covid_19) nel periodo freddo per via della mia malatt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia non Green Movie Film Fest 2020: l'Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12 italiani Fortune Italia