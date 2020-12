La faccia di Salvini mentre Porro gli dice di non fare le sue liste della spesa (Di martedì 15 dicembre 2020) I video in cui elenca una quantità infinita di categorie sono diventati virali sui social e sono spesso ripresi da trasmissioni televisive come Propaganda Live. E lunedì sera, nel corso della sua intervista a Quarta Repubblica (in onda s Rete 4), Matteo Salvini è stato punzecchiato sul tema anche da Nicola Porro. Durante il collegamento, il conduttore ha esplicitamente chiesto al leader della Lega di parlare delle proposte emerse dopo il summit del Centrodestra. Tutto normale, se non per quell’inciso. E così Salvini liste della spesa viene sdoganato anche in una trasmissione che, spesso e volentieri, non ha messo in evidenza le sue contraddizioni. LEGGI ANCHE > Quando Toninelli toglieva il ‘merito’ dei porti chiusi a Salvini VIDEO ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 dicembre 2020) I video in cui elenca una quantità infinita di categorie sono diventati virali sui social e sono spesso ripresi da trasmissioni televisive come Propaganda Live. E lunedì sera, nel corsosua intervista a Quarta Repubblica (in onda s Rete 4), Matteoè stato punzecchiato sul tema anche da Nicola. Durante il collegamento, il conduttore ha esplicitamente chiesto al leaderLega di parlare delle proposte emerse dopo il summit del Centrodestra. Tutto normale, se non per quell’inciso. E cosìviene sdoganato anche in una trasmissione che, spesso e volentieri, non ha messo in evidenza le sue contraddizioni. LEGGI ANCHE > Quando Toninelli toglieva il ‘merito’ dei porti chiusi aVIDEO ...

CarloRubio7 : RT @fabrizio_sn: Ecco come funziona la DEMOCRAZIA in #UE secondo il N.1 del #PD Il vero problema è che non si faccia scrupolo ad affermarlo… - BiSandri : RT @fabrizio_sn: Ecco come funziona la DEMOCRAZIA in #UE secondo il N.1 del #PD Il vero problema è che non si faccia scrupolo ad affermarlo… - alarico999 : RT @fabrizio_sn: Ecco come funziona la DEMOCRAZIA in #UE secondo il N.1 del #PD Il vero problema è che non si faccia scrupolo ad affermarlo… - Mikepub1 : RT @fabrizio_sn: Ecco come funziona la DEMOCRAZIA in #UE secondo il N.1 del #PD Il vero problema è che non si faccia scrupolo ad affermarlo… - ilbarone1967 : RT @fabrizio_sn: Ecco come funziona la DEMOCRAZIA in #UE secondo il N.1 del #PD Il vero problema è che non si faccia scrupolo ad affermarlo… -