INTERVISTA – Caruso | “Felice per il best ranking | ma punto in alto”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) Salvatoreha vissuto un 2020 da sogno, seppur lo stop per Coronavirus abbia influito sulla costanza delle sue prestazioni. Il tennista di Avola ha raggiunto il proprio, innalzando esponenzialmente il suo livello di gioco nel post-lockdown e ottenendo la 76ª piazza della classifica generale ATP. In occasione del compleanno di, il direttore Alessandro Nizegorodcew ha pubblicato un’recentemente attuata ‘al fianco’ dell’isolano, conversando in vista della stagione 2021.ha descritto l’annata appena passata, esternando soddisfazione per gli obiettivi raggiunti: “Sonodel mio, ho faticato molto per raggiungerlo, mapiù in. Ho ...