«Grande Fratello Vip 5» | la nomination di Tommaso Zorzi spiazza tutti

(Di martedì 15 dicembre 2020) Una spugna finita per sbaglio nel bidone dell’umido. È stata questa, secondo la ricostruzione di Tommaso Zorzi, la miccia che lo ha portato a nominare nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip l’amica del cuore, la compagna dalla quale non si è mai separato una volta varcata la Porta Rossa: Stefania Orlando. Poche ore prima, infatti, Zorzi avrebbe preso le difese di Samantha De Grenet che, inavvertitamente, aveva fatto cadere la spugna dopo aver terminato le pulizie in casa, incontrando subito le ire di Stefania.