Gomez via da Bergamo: Inter e Milan in pole. Ci pensano anche Roma e Psg (Di martedì 15 dicembre 2020) La rottura tra El Papu Gomez e l’Atalanta è ormai definitiva e insanabile: Inter, Milan, Roma e Paris Saint Germain pensano all’argentino Rottura definitiva e insanabile tra El Papu Gomez e Gian Piero Gasperini. Il post social dell’argentino ha scritto la parole fine sull’avventura bergamasca dell’ex Catania e ora alcune squadre italiane ed estere stanno pensando a come muoversi in vista del mercato di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri sera è andato in scena un summit con il suo agente per pianificare la strategia per le prossime settimane. Gomez spera di avere il via libera dalla famiglia Percassi: dopo aver rinunciato a varie opportunita?, anche in Italia, nelle scorse stagioni, provera? a chiedere una (complicata) uscita gratuita. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) La rottura tra El Papue l’Atalanta è ormai definitiva e insanabile:e Paris Saint Germainall’argentino Rottura definitiva e insanabile tra El Papue Gian Piero Gasperini. Il post social dell’argentino ha scritto la parole fine sull’avventura bergamasca dell’ex Catania e ora alcune squadre italiane ed estere stanno pensando a come muoversi in vista del mercato di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri sera è andato in scena un summit con il suo agente per pianificare la strategia per le prossime settimane.spera di avere il via libera dalla famiglia Percassi: dopo aver rinunciato a varie opportunita?,in Italia, nelle scorse stagioni, provera? a chiedere una (complicata) uscita gratuita. ...

